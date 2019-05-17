Нефть продолжает дорожать на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть в пятницу выросли, продолжив укрепляться четвертый день подряд на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.



Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.



Стоимость барреля июльской нефти Brent составляла $72,62 (0,00%). Баррель июньской нефти WTI торговался по $62,94 (+0,11%). В ходе утренней торговой сессии максимальные цены на мировые образцы достигли уровня в $73,06 $63,38 за баррель соответственно.



Военная коалиция во главе с Саудовской Аравией 16 мая нанесла несколько воздушных ударов по городу Сана, который удерживают представители движения Хути. Столица Йемена подверглась бомбардировке после того, как проиранское повстанческое движение взяло на себя ответственность за атаки боевых дронов на две саудовские нефтеперекачивающие станции в начале недели.



Кроме того, на этой неделе американский персонал были эвакуированы из посольства США в Багдаде. Параллельно президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал распоряжение о развертывании на Ближнем Востоке авианосной группы ВМС, ударной группировки бомбардировщиков B-52 и батареи ракет «Патриот».



Рынок также ожидает решения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников о том, будет ли продлен пакт о сокращении нефтедобычи. Его реализация дала бы возможность в этом году увеличить мировые цены на «черное золото» более чем на 30%.



Этими выходными в Саудовской Аравии пройдет заседание министерского комитета ОПЕК по мониторингу, участники которого оценят поддержку членами картеля соглашения о сокращении добычи нефти, заявил накануне министр нефти Ирака.



По состоянию на 09:45 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 72,61 доллара за баррель. На открытии Brent торгов

