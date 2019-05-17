Великобритания отменит миграционные карты, которые заполняют при въезде в страну

Пограничная служба Великобритании с 20 мая отменит бумажные миграционные карты для всех иностранцев, въезжающих в страну. Об этом пишут BBC и The Telegraph со ссылкой на письмо главы пограничной службы Пола Линкольна сотрудникам ведомства.



По его словам, это решение поможет пограничникам справиться с растущим потоком пассажиров и уделить внимание тем, кто представляет наибольшую угрозу с точки зрения нарушения миграционных правил. Большая часть информации, которую сейчас получают с помощью бумажных миграционных карт, скоро будет доступна для сбора в электронном виде, заверил Линкольн.



При этом британский профсоюз, объединяющий работников пограничных и таможенных органов, выразил озабоченность отменой бумажных миграционных карт, заявив, что это может ослабить контроль на границе.



В марте 2019 года кaнцлep кaзнaчeйcтвa Великобритании Филип Xэммoнд заявил, что с июня бумажные миграционные карты будут отменены для граждан семи стран. Им, как и гражданам стран-членов ЕС, разрешили пользоваться автоматическими пропускными пунктами (e-gate).



Миграционные карты в Великобритании были введены в 1971 году. Они выдаются иностранцам, которые не являются гражданами стран-членов ЕС и прибывают в Великобританию по воздуху или по морю из-за пределов Европейской экономической зоны. Ежегодно выдается около 16 миллионов таких карт.

