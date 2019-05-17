Владельцы квартир в многоэтажках Киева не будут платить налог на землю – Киевсовет

Депутаты Киевского городского совета исключили владельцев квартир в многоэтажных домах из плательщиков земельного налога, сообщила пресс-служба Киевского городского совета.



Соответствующее решение поддержали 83 депутата на заседании в четверг.



По мнению депутатов, данное решение устранит юридическую неопределенность и снимет социальную напряженность среди жителей столицы.



В Киевсовете считают, что прошлогоднее решение, обязывающее жителей многоквартирных домов платить земельный налог на неоформленные участки в размере 3% нормативно-денежной оценки, должно было стимулировать киевлян делать правоустанавливающие документы на право пользования участком.



Однако, как отмечается в сообщении, украинским законодательством до сих пор не определен механизм передачи земель в собственность или постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома. Поэтому оформить участок сегодня невозможно.



"Таким образом, люди остались заложниками ситуации. С одной стороны, земля не передана ЖСК и ОСМД в собственность или пользование, потому что нет законодательного механизма. А с другой, согласно нашему положению, они должны платить 3% нормативно-денежной оценки земельного участка. Поэтому сегодня крайне важно урегулировать ситуацию и снять социальное напряжение", - заявил инициатор решения Игорь Опадчий.



Как сообщалось, в конце января 2019 года Киевский городской совет установил новые ставки налога на землю для строительства и обслуживания многоквартирных домов с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры. Согласно решению, ставка составляет 0,03% минимальной заработной платы.

