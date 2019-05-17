Минфин погасил евробонды под гарантию США на 1 млрд долларов

Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США, сумма платежа более 1 млрд долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.



"(В четверг - ред.), 16 мая 2019 года Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США. Общая сумма платежа составила более 1 млрд", - говорится в сообщении.



Выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью 1 млрд долл. был осуществлен в 2014 году с процентной ставкой 1,844% в год.



Еще два выпуска под гарантию США осуществлялись в 2015-м и 2016 годах, оба - под ставку менее 2% годовых.



"Погашение этих ОВГЗ будут осуществлены Минфином в мае 2020 года и сентябре 2021 года", - указали в Минфине.

