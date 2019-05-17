Назван самый дорогой из ныне живущих художников

Американский художник Джефф Кунс стал самым дорогим из ныне живущих художников после того, как сделанная им скульптура «Кролик» была продана на аукционе Christieʼs за рекордный 91 миллион долларов. Информация об этом опубликована в Twitter-аккаунте аукционного дома.



По данным журнала Fortune, почти метровый «Кролик» из нержавеющей стали был продан арт-дилеру и отцу министра финансов США Бобу Мнучину. До этого произведение искусства принадлежало медиамагнату Сэмюэлу Ньюхаусу, который приобрел его всего за 1 миллион долларов в 1992 году. Сам «Кролик» был создан в 1984-м.



В 2013 году Джефф Кунс уже становился самым дорогим художником современности, его работа «Собака из воздушных шариков» была продана за 58,4 миллиона долларов.

