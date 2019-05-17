Порошенко подписал указ о запуске 5G в Украине

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу подписал указ "Об обеспечения услуг для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения" (5G), отметив его своевременность.



"Стандарт 5G - новые возможности для людей, новые возможности для ИТ-сектора, для правительства, новые поступления в государственный бюджет, новые инвестиции в Украину. И самое главное – Украина уже точно не пасет задних. И это – главное изменение, произошедшее за пять лет. Украина – среди лидеров, и мы должны сделать все, чтобы в 2020 году стандарт 5G в Украине работал", - сказал Порошенко перед подписанием указа, которое транслировали некоторые украинские каналы.



Президент также подчеркнул, что развитие мобильной связи в Украине в последние годы было впечатляющим, а конкурсы на 3G и 4G связь – образцом прозрачного проведения торгов.



Президент также поблагодарил национального регулятора телекомотрасли (НКРСИ) и его главу Александра Животовского за их усердную и прозрачную работу.



"Я хочу подчеркнуть, что мы установили четкую дорожную карту относительно того, когда должен быть внедрен стандарт 5G в информационном пространстве Украины. Как сказал Степан Иванович (Кубив – ИФ), "сельская медицина вместе с телемедициной, когда при помощи информационных технологий будут ставиться четкие диагнозы и будут спасать жизни людей – результат этой работы". Новая украинская школа, интерактивное обучение, доступ к наилучшим практикам мирового образования – это новейшие информационные технологии", - подчеркнул президент.



По словам Порошенко, сейчас ИТ-сектор приносит стране 4% в структуре ВВП, а к 2025 году должен приносить все 10%. Сотни тысяч высокооплачиваемых рабочих мест и формирование стабильного среднего класса в стране – последствие внедрения и развития новейших технологий.



Как сообщалось, ранее Кабинет министров Украины согласовал законопроект "О внесении изменений в пункт 254.4 статьи 254 Налогового кодекса Украины", предусматривающий повышение ставки рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом (РЧР), пригодным для внедрения новейших радиотехнологий третьего-пятого поколений, с 45,83 грн до 3 тыс. грн, а также повышение коэффициента за дефрагментацию мобильной связи с 1,2 до 2,0.



Как предполагается, принятие данного законопроекта увеличит соответствующие поступления от уплаты ренты с 727,108 млн грн до 1,253 млрд грн.

