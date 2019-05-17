Умерла кошка-мем Grumpy Cat

Известная кошка Grumpy Cat, которая стала мемом, умерла в возрасте семи лет. Об этом сообщили ее владельцы, передает УНН.



"Несмотря на уход, обеспеченный ведущими специалистами, а также ее очень любящей семьей, у Grumpy были проблемы из-за недавней инфекции мочевыводящих путей, которая, к сожалению, стала слишком тяжелой для преодоления", - говорится в сообщении в Twitter.



"Она мирно скончалась утром во вторник, 14 мая", - добавили владельцы кошки.



Кошка стала популярной в интернете, став мемом.

