Два силовика пытались убить мужчину ради 100 тысяч гривен – ГБР

В Луганской области оперативника полиции и военнослужащего будут судить за покушение на убийство и разбой ради 100 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в пятницу, 17 мая.



Установлено, что в ноябре 2018 года 26-летний оперуполномоченный отдела криминальной полиции Сватовского отдела полиции узнал о получении одним из местных жителей средств от продажи семян в размере около 100 тысяч гривен. Деньги мужчина хранил дома. Решив завладеть этими деньгами, полицейский привлек к воплощению своего преступного умысла 21-летнего военнослужащего-контрактника одной из частей ВСУ.



Злоумышленники вооружились обрезом охотничьего ружья и приехали к дому мужчины. Оперуполномоченный остался в автомобиле, а его товарищ-военнослужащий надел маску-балаклаву и проник во двор дома.



Владелец дома вышел на шум и, увидев вооруженного незнакомца, попытался вернуться в дом. В это время военнослужащий выстрелил из обреза и ранил его в руку. Пока нападавший перезаряжал обрез, мужчина успел скрыться и закрыться в доме, что спасло ему жизнь. Попасть в дом и завладеть деньгами нападавшим так и не удалось.



Впоследствии, во время проведения обыска по месту жительства военнослужащего, полицейские обнаружили самодельный арбалет, обрез охотничьего ружья 16 калибра, который был орудием преступления и пистолет модели EKOL Volga. По предварительной информации, оружие было собственноручно переделано военнослужащим.



По результатам предварительного расследования, полицейские обвиняется в разбое по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.187 УК Украины).



Военнослужащий обвиняется в изготовлении холодного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч.2 ст.263 УК Украины), в незаконном изготовлении и переработке огнестрельного оружия (ч.1 ст.263-1 УК Украины), разбое (ч.3 ст.187 УК Украины) и покушении на умышленное убийство (ч.2 ст.115 УК Украины).



Обвинительный акт направлен в суд.

