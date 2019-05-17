ЕС продлил санкции против сирийского руководства

Власти ЕС в пятницу продлили санкции в отношении правительства Сирии до 1 июня 2020 года, говорится в заявлении Совета ЕС.



"ЕС решил сохранить ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников на фоне продолжающихся репрессий в отношении гражданского населения", - говорится в сообщении Совета ЕС.



ЕС обновил информацию о физических лицах и организациях, в отношении которых введены ограничения, и убрал из санкционного списка пятерых человек, скончавшихся ранее, а также две организации.



В настоящее время этот список включает 270 человек и 70 организаций. Лицам, подпавшим под санкции, запрещен въезд в ЕС, кроме того, их активы в Евросоюзе замораживаются.



В целом европейские санкции в отношении Сирии включают в себя нефтяное эмбарго, ограничения на некоторые инвестиции и заморозку активов ЦБ Сирии в ЕС, а также ряд других ограничений.

