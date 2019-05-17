В "ДНР" заявили о раскрытии убийства Захарченко

Глава самопровозглашенной "ДНР" в пятницу, 17 мая, заявил о раскрытии убийства своего предшественника Александра Захарченко.



По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства.



"Также установлена схема операции в плане ее подготовки и реализации. Установлена схема перемещения элементов взрывных устройств. Также есть понимание, как инструктировались исполнители", - заявил Пушилин.



Отмечается, что конкретные фамилии пока не называются, так как задержаны еще не все причастные.



Пушилин утверждает, что среди заказчиков убийства Захарченко есть высокопоставленные граждане Украины и других стран, "которые оказывают киевскому режиму поддержку".



Напомним, Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе Сепар в центре Донецка. Во время покушения на главу "ДНР" пострадали еще 12 человек, среди которых охранник и "министр доходов и сборов" "республики" Александр Тимофеев.



Позже стало известно, что взрывное устройство разместили за вывеской кафе, внутри чебурашки.



В "ДНР" назвали взрыв терактом и обвинили в нем Службу безопасности Украины. В Киеве отвергли обвинения и заявили, что возможной причиной стали "криминальные разборки" или участие спецслужб России.

