Россия останется в ПАСЕ

В ходе переговоров Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки было решено, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.



«Хорошо, что мы достигли договоренности, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы, в том числе потому, чтобы миллионы россиян могли просить защиты в Европейском суде по правам человека», — процитировал Мааса Twitter-аккаунт МИД Германии.



Заявление КМСЕ на следующей неделе рассмотрит Бюро ассамблеи. После этого для возвращения России понадобится принять поправки о правах национальных делегаций — только в таком случае РФ сможет принять участие в летней сессии ПАСЕ.



16 мая стало известно, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался от участия во встрече КМСЕ в Хельсинки из-за планов по восстановлению прав российской делегации.



Комитет министров Совета Европы принял решение, открывающее возможность для возвращения российской делегации в ПАСЕ, во время заседания в Страсбурге 14 мая.



В апреле 2014 года Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в том числе права голоса. Причиной послужили события на востоке Украины и анексия Крыма.

