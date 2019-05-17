Роспуск Рады неизбежен - Бойко

Один из основателей "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко уверен, что роспуск Верховной Рады неизбежен. "Единственная цель заявления "Народного фронта" о выходе из коалиции - избежать роспуска парламента. Но уже давно есть решение суда об отсутствии коалиции. 30 дней прошло, и новая коалиция не была сформирована. Парламент, которому доверяют лишь 4% граждан, должен быть распущен как можно скорее. Это наша позиция, и она неизменна более двух лет"...



...сказал Бойко журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу, цитирует его пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь".



Он выразил желание, чтобы указ президента о роспуске Верховной Рады появился как можно скорее.



"В отставку должна уйти вся нынешняя власть, которая на президентских выборах получила политическую пощечину от украинцев. Нынешний режим полностью потерял доверие граждан Украины", - добавил Бойко.



Фракция "Народный фронт" заявила о выходе из парламентской коалиции 17 мая.



Согласно Конституции Украины, коалиция депутатских фракций формируется в течение одного месяца со дня открытия первого заседания Верховной Рады, которое проводится после очередных или внеочередных выборов или в течение одного месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины.



При этом "основы формирования, организации деятельности и прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины определяются Конституцией Украины и Регламентом Верховной Рады Украины".



Президент Украины имеет право распустить парламент, если коалиция депутатских фракций не была сформирована в течение одного месяца.



Термин "коалиция депутатских фракций" были изъяты из Регламента в 2010 году. Таким образом, объявление о прекращении функционирования коалиции Регламентом также не предусмотрено.



Ряд политических сил считают, что коалиция депутатских фракций де-факто не существует в парламенте с 18 февраля 2016 года, когда о выходе из нее объявили "Самопомич" и "Батькивщина", а президент получил право роспуска парламента еще в марте 2016 года.



Окружной административный суд Киева 28 февраля 2019 года принял решение по иску народного депутата (внефракционного) Андрея Деркача, согласно которому суд потребовал от Верховной Рады предоставить поименный список депутатов, входящих в парламентскую коалицию. Верховная Рада должна была предоставить суду данную информацию до 12 марта.



Согласно Конституции, президент не может распускать парламент в течение последних 6 месяцев срока полномочий Верховной Рады. Полномочия действующего состава Верховной Рады прекращаются в день открытия заседаний следующего созыва.



Очередные выборы должны состояться в Украине 27 октября 2019 года. Точную дату первого заседания Верховной Рады следующего созыва определить невозможно, однако, согласно календарному плану выборов оно может состояться до середины декабря.



Согласно другой точке зрения, поскольку Верховная Рада избирается на 5 лет, полномочия депутатов завершаются через 5 лет после принятия ими присяги, то есть 27 ноября 2019 года.



Таким образом, существуют разночтения по поводу конечной даты издания президентом указа о роспуске парламента – или до 28 мая 2019 года, или до середины июня 2019 года.

