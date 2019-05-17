Федерация футбола Украины переименована в Украинскую ассоциацию футбола

Конгресс Федерации футбола Украины принял решение о переименовании ФФУ в Украинскую ассоциацию футбола.



"Такой шаг стал вторым этапом ребрендинга союза, который начался еще три года назад", - сообщает в пятницу пресс-служба ФФУ.



По словам президента ФФУ Андрея Павелко, выбор в пользу нового названия закономерен в контексте начала создания новой, европейской истории украинского футбола.



"Такое решение является логическим продолжением реализации нашей стратегии развития украинского футбола, в основу которой легли ключевые инновации и управленческие реформы, реализованные в течение последних нескольких лет в УЕФА. Это также является свидетельством успешности нашего выбора и узнаваемости украинских футбольных символов, чему будет способствовать и новое название союза. Ведь теперь аббревиатура в названии на английском выглядит как UAF, то есть хорошо известные всему миру буквы-символы UA - Украина и F - футбол. Такой подход значительно упростит позиционирование популяризацию бренда украинского футбола в Европе и мире", - убежден Павелко.

