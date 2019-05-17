Беларусь приостановила транзит нефти в Украину

Беларусь в пятницу, 17 мая, снова приостановила транзит нефти в направлении Украины из-за отсутствия свободных резервуаров на ее территории для откачки "грязной" нефти. Об этом сообщает пресс-служба концерна Белнефтехим.



"Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязной" нефти, находящейся в трубопроводе. Согласно новому графику прокачки, ее возобновление запланировано в ночь с 19 на 20 мая", - отметили в концерне.



Отмечается, что беларусские специалисты вырабатывают с российской стороной новый график замены нефти на чистую для дальнейшего транзита по европейским направлениям.



"В настоящее время специалисты концерна и его организаций работают в Москве совместно с российской стороной, прежде всего над техническими вопросами возобновления работы нефтепровода Дружба. Вырабатывается новый производственный график замены ресурсами ПАО Транснефть имеющейся в трубопроводе нефти с повышенной хлорорганикой на чистую для дальнейшего транзита по всем европейским направлениям Дружбы, а также в направлении ОАО Нафтан", - говорится в сообщении.



В концерне сообщили, что Мозырский НПЗ работает на нормальной загрузке, несмотря на продолжающийся ремонт оборудования.



В Белнефтехиме также рассказали, что пока нефть в сторону Польши не поставляется.

