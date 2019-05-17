Зеленский пообещал зеркальные дороги через пять лет

Новоизбранный президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором пообещал сделать все, чтобы украинские дороги стали нормальными за пять лет его каденции. Соответствующее видео было опубликовано в Телеграмм-канале Зе!Команда.



Зеленский обратился к своим сторонникам, автомобилистам, устроившим Автопробег Единства в его поддержку.



"Ребята привет, простите, что так поздно. Я вам благодарен за Флаг Единства, за ваш автопробег из всех областей Украины. Я благодарен за поддержку. Моя победа - это наша с вами победа", - сказал в видеообращении Зеленский.



По его словам, автомобилисты сами могли убедиться в том, в котором плохом состоянии находятся дороги в стране.



Политик пообещал, что сделает все возможное, чтобы через пять лет автопробег проходил по нормальным дорогам.



"Я вам обещаю... Я не могу обещать, но я сделаю все, чтобы в следующий раз, через пять лет, вы нормально, в кайф приехали к нам по нормальным зеркальным дорогам", - заявил Зеленский.

