Парламент Канады не признал депортацию крымских татар актом геноцида

Парламент Канады не смог проголосовать за резолюцию о признании депортации крымских татар актом геноцида.



Об этом сообщает информагентство "Укринформ".



Депутат украинского происхождения Борис Вжесневский попытался вынести текст резолюции на голосование, но оппозиция выразила протест против этого, потому спикеру пришлось снять ее.



Для принятия резолюции парламента Канады требуется единогласное решение его членов.



"Предлагаю парламенту признать, что 18 мая 1944 года крымскотатарский "Sürgünlik" был начат советским диктатором Иосифом Сталиным, чтобы этнически очистить Крым от 200 000 (крымских, - ред.) татар, лишив их имущества, поместив в железнодорожные вагоны для скота и отправив за 4000 км в степи Центральной Азии ", - говорилось в тексте резолюции.



В случае его принятия ежегодно 18 мая в Канаде отмечался бы день памяти депортации крымских татар.



По окончании заседания Вжесневский пообещал сделать все возможное, чтобы повторно вынести резолюцию на голосование еще до окончания действующей сессии парламента в середине июня.



В сессионном зале при этом присутствовали лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз, которые перед этим рассказали о ситуации с соблюдением прав человека на аннексированном полуострове членам парламентского комитета по иностранным делам.



Напомним, что три года назад парламент Канады уже рассматривал законопроект о признании депортации крымских татар актом геноцида и установлении дня памяти жертв этого преступления.



Однако, документ дошел лишь до второго чтения, не набрав достаточного количества голосов в свою поддержку.



К 75-й годовщине депортации крымских татар Сейм Латвии принял 9 мая заявление, в котором признал депортацию 18 мая 1944 года и последующие десятилетия насильственного удержания крымских татар в местах изгнания актом геноцида народа.

