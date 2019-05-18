Total приостановил работу НПЗ в Германии из-за "грязной" нефти

Французский нефтегазовый концерн Total приостановил работу ряда установок на нефтеперерабатывающем заводе в городе Лойна на востоке ФРГ, обычная мощность которого составляет 230 тысяч баррелей в день. Решение связано с проведением технических проверок из-за поставок загрязненной нефти из России, сообщила компания в пятницу, 17 мая.



Ожидается, что производствоможет возобновится уже в субботу, при этом будут использоваться альтернативные поставки через Гданьск.



"Учитывая сохраняющиеся проблемы с трубопроводом Дружба, мощности НПЗ не могут быть задействованы полностью", - отметил концерн.



Руководство Total прилагает усилия для того, чтобы снизить воздействия на поставки бензина, дизельного топлива и мазута клиентам.



Напомним, Беларусь приостановила транзит нефти в Украину из-за отсутствия свободных резервуаров в Украине для откачки грязной российской нефти, находящейся в трубопроводе.



19 апреля в Беларуси заявили о резком ухудшении качества нефти, что поступает с территории России по трубопроводу Дружба. Содержание хлорорганических соединений превышало норму в десятки раз.



Украина оценивает убытки из-за ЧП с нефтью в миллион долларов. По данным СМИ, ущерб из-за ЧП может превысить 400 млн долларов.

