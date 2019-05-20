Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун сыграют в "Новом Папе"

Компания HBO опубликовала фотографии американского певца Мэрилина Мэнсона и голливудской актрисы Шэрон Стоун, которые снимутся в продолжении сериала режиссера Паоло Соррентино "Молодой Папа" - "Новый Папа", сообщает Variety 17 мая.



Оба известны своей любовью как к совместному проекту HBO, Sky и Canal+, так и к творчеству Паоло Соррентино в целом. Кого именно сыграют новоприбывшие звезды в сериале о внутренней кухне Ватикана не сообщается.



Джуд Лоу, исполнивший главную роль в оригинальном проекте, остался в составе, однако к нему также присоединился Джон Малкович, который тоже, судя по всему, будет играть понтифика. Детали отношений этого дуэта также неизвестны.



