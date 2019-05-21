Обнаружены лекарства, которые опасны для беременных

Бензодиазепины - популярные средства, применяющиеся для снижения уровня тревожности и обладающие выраженным седативным эффектом. Как показали последние исследования, эти препараты, передает "Ремедиум", при приеме в начале беременности повышают риск невынашивания в первом триместре.



Этот вывод ученые сделали после анализа данные около 442000 случаев беременности. Из исследованных случаев беременности 6% закончились невынашиванием. Из общего числа беременных около 1% получали бензодиазепины для лечения эмоционального напряжения в самом начале беременностей. Оказалось, все представители этого класса препаратов повышали риск невынашивания на 11%.



Правда, специалисты не исключают, что к негативному исходу беременности могли привести психические состояния, для купирования которых женщины принимали бензодиазепины. Известно: данные средства назначают, к примеру, при бессоннице и беспокойстве.

