Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства

Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому успешного президентства. Об этом говорится в обращении к соотечественникам, опубликованном в воскресенье на сайте президента.



"Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства. Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра [20 мая], так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее стойко верю. Так пусть господь хранит Украину, а ее новому главе - помогает в работе", - отметил Порошенко.



Он подчеркнул, что позитивные изменения еще не стали необратимыми. "Поэтому, уходя из офиса президента, не могу уйти из политики. Остаюсь в ней не ради какой-то должности. В конце концов, самую высокую и почетную из них я уже занимал и выше двигаться некуда", - заявил Порошенко.



Своим долгом в политике Порошенко видит в том, чтобы "никому не позволить ни свернуть с курса на членство в Евросоюзе и НАТО, ни втихаря спустить его на тормоза". "Ритуальных проевропейских и евроатлантических деклараций - мало. Нужна повседневная тяжелая работа, которую моя команда и делала в течение пяти лет. Это то, чего как гражданин буду требовать от новой власти, и в чем готов подставить ей плечо. Равно как и не давать спуску в случае отклонения от выверенного курса. Любые попытки вернуть страну в сферу российского влияния получат решительный отпор", - заявил президент.



Порошенко сказал, что стратегическая цель, которую он провозгласил во время предвыборной кампании, остается в силе - до 2023 года подать заявку на членство в Европейском союзе и получить План действий по членству в НАТО. "Только это гарантирует независимость страны и безопасности каждого из нас. Достижение такой цели - задача каждого ответственного гражданина. Мое - в том числе", - сказано в обращении Порошенко.



