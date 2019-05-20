Обнародован график Зеленского в день инаугурации

Пресс-служба команды Зеленского обнародовала подробный план мероприятий, в которых в понедельник, 20 мая, примет участие вступающий в должность президента Украины Владимир Зеленский. В частности, кроме торжественного заседания Верховной Рады, где Зеленский примет присягу, запланированы торжественное поднятие флага Украины, встречи с главами иностранных делегаций.

Расписание Владимира Зеленского на 20 мая выглядит так:



10:00 - 11:00 - торжественное заседание Верховной Рады, где Зеленский примет присягу на верность украинскому народу.



11:05 - 11:20 - церемония представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и церемония поднятия государственного флага Украины.



11:20 - 11:50 - встречи Зеленского и его жены Елены с главами иностранных делегаций.



12:00 - примем глав иностранных делегаций, прибывших в Украину на церемонию инаугурации.



14:30 - 17:00 - двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в здании Администрации президента на Банковой в Киеве.



