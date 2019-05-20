Швейцарцы на референдуме высказались за ужесточение правил по владению оружием

19 мая в Швейцарии прошел референдум об ужесточении правил владения полуавтоматическим оружием. Большинство проголосовало за усиление контроля над ним. Об этом пишет Deutsche Welle.



По предварительным данным, около двух третей швейцарцев на референдуме высказались в пользу ужесточения законов, регулирующих владение оружием. Таким образом граждане Швейцарии одобрили новые правила, усложняющие покупку полуавтоматического оружия. Кроме того, полиции будет легче выяснять происхождение конкретной единицы оружия.



Отметим, что в странах Евросоюза закон об оружии был ужесточен еще после терактов, совершенных в 2015 году во Франции. Там под запрет попало стрелковое оружие, включая штурмовые винтовки.



Между тем, швейцарские граждане свободно владеют ими. Швейцария не является членом Евросоюза, однако входит в Шенгенскую зону, откуда в случае непринятия закона ее могут исключить.

