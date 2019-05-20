Результаты Евровидения-2019 могут аннулировать?

Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, который стал победителем конкурса Евровидение-2019, презентовал аудитории композицию "Arcade" еще в 2017 году. Песня до сих пор опубликована на канале YouTube.



Таким образом, организаторы песенного конкурса могут аннулировать итоги голосования. Поскольку голландец Лоуренс нарушил одно из основных правил "Евровидения" - на конкурсе можно представлять только новую песню. К участию в конкурсе не допускаются песни, коммерческий релиз которых состоялся до 1 сентября предыдущего года.



Ролик c песней "Arcade", которая принесла Лоуренсу победу на "Евровидении" в 2019 году, был опубликован на YouTube-канале 9 июня 2017 года. На видео зритель может наблюдать только видео с репетиции Лоуренса в студии.



