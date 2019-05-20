Посол США Йованович попрощалась с Украиной

Посол США на Украине Мари Йованович, которая 20 мая завершает работу на своем посту, рассказала о прогрессе, которого Украина достигла за последние несколько лет, и о своей работе. "После нескольких лет с момента "революции достоинства" Украина достигла огромного прогресса. Я вспоминаю различные достижения, например, стабилизация экономики, сотрудничество в рамках программ МВФ.

Это было сложно, но это означает, что фундаментальные принципы на Украине укрепились или вскоре окрепнут", - сказала Йованович в видеообращении, опубликованном посольством США в Украине.



Посол напомнила, на Украине продолжается внедрение реформ в сфере образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и отметила, что для их завершения нужно еще много лет.





"Украина находится на пути к европейскому будущему и это чрезвычайно важно. Я вижу прогресс в борьбе с коррупцией. Коррупцию не преодолена, но был достигнут прогресс, такой как запуск Антикоррупционного суда в этом году", - сказала она.



Йованович отметила, что результаты последних выборов показали, что украинцы стремятся не просто к изменениям, а фундаментальным преобразованиям страны.



Напомним, что исполняющим обязанности председателя дипломатической миссии США на Украине будет Джозеф Пеннингтон.





