Психозы недели: Зеленский, Евровидение и Лобода

Как там в песне пелось? Этот день победы порохом пропах? Да, характерный запах прошлой власти все еще висит в воздухе, но весна и озеленительные работы радикально преобразили Киев накануне инаугурации Зеленского. Город перекрыт, но таксисты считают, что это «черти из Рады» виноваты, а «Зе был готов пешком пройти». Из динамиков звучит почти запрещенная русскоязычная наша Лобода. Все недоумевают, зачем страна отказалась от Евровидения?



Подготовка к историческому церемониалу в нашем районе началась с конфуза. В воскресение наш глухонемой дворник не понял по какому случаю вывешивают государственный флаг и по привычке притащил с траурной ленточкой. То ли главный инженер ЖЭКа ему нечетко написал, то ли он усмотрел в углу телевизионного экрана характерную свечечку — как оказалось, мы внезапно отметили День памяти жертв депортации крымских татар, но факт остается фактом.



Срочно возникшие после первого тура голосования яростные поклонники Зеленского тут же усмотрели в этом факте происки уходящего режима и агонию пресловутой «сетки». Хотя установить правду не удалось ввиду скудности знаний активистов в области сурдоперевода.



Проблема в том, что последний говорящий дворник (замечу — русскоговорящий, что явно не вписывалось в концепцию развития государства) исчез полтора года назад. Сначала его искали в серой зоне Донбасса. Но потом он нашелся в окрестностях Праги. Говорит, что работает по специальности. Метет улицы за 700 евро в месяц. Пьет только «козела» и «крушовице», поэтому сил и времени у него хватает даже мыть подъезды.



Мы же из немытого подъезда отправились прямиком в пляжную зону украинской столицы, благо погода этому отчаянно способствовала. По дороге заехали в супермаркет, где поучаствовали в массовом сбое терминалов «Приватбанка». Не удалось рассчитаться карточкой национализированного банка. Сервис «Приват-24» тоже не работал или давал сбой.



Мнения пострадавших разошлись. Один считали, что это следствие возвращения в Украину Игоря Коломойского (удивительно, но даже в очередях супермаркетов об этом знают). Другие, что это провокация уходящей власти. Позднее служба поддержки «Приватбанка» подтвердила возникшие неполадки в работе банка. И пообещала решить их в считанные часы.



Что же касается настроений пипла на отдыхе (расслабленного и откровенного), то бросается в глаза характерный факт: из всех громкоговорителей пляжной зоны Гидропарк и прилегающих озелененных территорий (озелененных в смысле ландшафтного дизайна от КП «Плесо», а не то что вы подумали) вырывается голос Лободы с новой песней.



Краткий синопсис произнесенного незаангажированными зрителями нашего кабака сводится к следующим тезисам. 1) Идиоты. Оставили нас без участия в Евровидении и без возможности голосовать. 2) Неужели они испугались, что Украина проголосует за Лазарева? Или РФ за MARUV? 3) А какая разница? Они разве государственные преступники? Торговать «рошенками» в России, значит, можно, а петь за деньги — нельзя?

Жить как в Европе хочет каждый украинец. В том, смысле, чтобы его как можно меньше дергали и вовлекали в политическую борьбу. Мы за шашлыки, Лободу и Зеленского. И против Путина. Потому и не проголосовали за него на плакатах с Порошенко. И с сегодняшнего дня у нас новенький. Кот в мешке. Страшно обнадеживающее начало. От слова «страшно» и «надежда». Аминь!

Голоса Вакарчука не слышно совсем. Ни в смысле партии, ни в смысле музыки. В меню кафешек снова замелькали (не побоюсь этого слова) пельмени, а в репертуаре уличных музыкантов, в том числе и тех, которые играют в метро — российская попса довоенных времен. По дороге в рекреационную зону заценил исполнение на сопилке мотивчика «Гребня» украиномовным рунвировцем в вышиванке — между прочим, «Город золотой». Когда бабы щедро ему подавали, он нейтрально говорил: «Дякую, мадам!».Но самая большая зрада в том, что половина вагона напевала «А в городе том сад, все травы, да цветы. Гуляют там животные невиданной красы...». И это было утро. Все только ехали на пикник, позванивая бутылками с неукраинским как правило спиртным, и шурша контейнерами с замаринованными свиными ошейками.Почему я предположил, что спиртное не наше? Дело в том, что сеть литовских супермеркетов Novus, которая еще перед первым туром голосования вывесила объявление о поддержке Зе-команды (и вовсе не потому, что Айварас Абромавичус – литовец) аккурат накануне инаугурации провела недельную акцию по продаже импортного вина с 40% скидкой.Любители «Изабеллы» и «Тамянки» вдруг обнаружили, что французские, испанские и даже итальянские вина ничуть не хуже шедевров около-одесского разлива. А с учетом скидки — даже дешевле. И принялись энергично сметать акционный ассортимент с прилавков. Тем более, что погода просто манила на шашлыки.В итоге к инаугурации нового президента население как минимум столицы подошло слегка навеселе, в большинстве своем пропитанное европейскими ценностями (спасибо, Novus) и глубоко, в последний раз, разочарованное уходящей властью из-за Евровидения.Как вы знаете, финал был в субботу. Но мы там не участвовали и не голосовали из-за политического скандала с MARUV. Мы с коллективом смотрели финал в одном заведении для полуночников. Данилко-Сердючка показавший/ая зад был оценен/на как ветеран-шалунишка. Номер Мадонны за $1 млн все сравнивали с номером MARUV на национальном отборе, когда ее то ли не пропустили, то ли дисквалифицировали по непонятным причинам.Краткий синопсис произнесенного незаангажированными зрителями нашего кабака сводится к следующим тезисам. 1) Идиоты. Оставили нас без участия в Евровидении и без возможности голосовать. 2) Неужели они испугались, что Украина проголосует за Лазарева? Или РФ за MARUV? 3) А какая разница? Они разве государственные преступники? Торговать «рошенками» в России, значит, можно, а петь за деньги — нельзя?Знаете, что я вам скажу, уважаемые читатели. Похоже, что война в мозгах рядовых украинцев уже закончилась. Причем еще задолго до того, как появились плакаты, где Порошенко и Путин лицом к лицу. Наш бывший этого не усек и оказался в положении «один в поле воин». Он, бедняга, один воевал с Путиным. А его подданные в своей ментальной массе последние год-два на войну не являлись.Народ (а не «нарід») жил своей сложной, но веселой жизнью. Платил астрономические цены за коммунальные услуги. Залечивал раны АТО-ООС. Слушал ту музыку, которую ему хочется слушать в еще незапрещенном ютубе. И ждал, когда пена идиотизма осядет на дно политической кастрюли.Не знаю, дождались мы ли нет, но могу констатировать, что подписанный на днях закон про мову бездействует и полиция этому потакает. Официанты в невышиваночных заведениях отбросили попытки разъяснять состав сложных иноземных блюд державною мовою. И снова пытаются произнести названия в оригинале. Крутон, так крутон. Как говорили герой фильма «О чем говорят мужчины» (помните, там, где они путешествовали из МСК в Одессу на концерт Би-2 через Киев в 2010 году) «гренка в нашем ресторане называется croûton. Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба, но гренка не может стоить 8 долларов, а croûton — может».Кстати, мало кто обратил внимание, что последний фильм с участием «Квартета И» – ремейк итальянского сюжета, где гости положили свои мобильники на стол и включили громкую связь (он так и называется «Громкая связь») в начале года прошел в кинотеатрах Украины с аншлагами. Потом — симптоматичное голосование за MARUV. Звоночки были, но их никто не услышал.По настроениям пляжной зоны могу сказать, что Путина никто не полюбил заново. Но против отмены запрета на въезд российским артистам пипл не возражает. По Ани Лорак откровенно соскучились. Но пока она «колымит на Колыме» с концертной программой «Дива» и троекратной северной надбавкой к концертной зарплате в стране агрессоре, даже героически примкнувшей к 74% Виннице ничего не светит. Несмотря на фонтаны.Кстати, говорят, что теперь винницкие фонтаны отключат. Это версия №1. Версия №2 – что их переименуют и национализирют. Потому что сейчас они официально называются «фонтаны Рошен». И находятся в частной собственности местной конфетной фабрики. Версия третья — будет смена репертуара.С 2016 года молодоженам и туристам, которые по статистике являются самой большой аудиторией винницких фонтанов, демонстрирует шоу «Маленький Принц», очень отдаленно пересекающееся с одноименным «твором» Экзюпери. По замыслу сценаристов «фонтанов Рошен» родную планету Маленького принца, захватывают мерзопакостные Баобабы, в которых легко угадываются бронеконные буряты Пу. Ну, вы меня поняли. И этот мотивчик всем уже изрядно надоел.В воскресение вечером все одновременно решили пораньше вернуться в город, чтобы не стоять в пробках. Узкое горлышко Окружной дороги подавилось этим потоком. И все стало в одной нескончаемой пробке рвущихся домой киевлян.Водители ругали сегодняшнее перекрытие улиц. Но приводили слова Зе, что он может прийти в Раду и пешком. Как Голобородько. Это всем очень нравится. Вообще говорили, что наши политики – это все соленые огурцы из бочки. А Зе — свежий огурчик. И он не хочет лезть в бочку к соленым.Где-то в процессе обмена информацией с соседями по пробке кто-то прочитал в новостях, что «начальник Госохраны Гелетей заявил о нетрадиционной инаугурации Зеленского». Все вздрогнули. Потом выдохнули. Фух! Слава Богу! То инаугурации будет нетрадиционная. А президент нормальный. Европейские ценности все еще не прижились на наших просторах.Хотя жить как в Европе хочет каждый украинец. В том, смысле, чтобы его как можно меньше дергали и вовлекали в политическую борьбу. Мы за шашлыки, Лободу и Зеленского. И против Путина. Потому и не проголосовали за него на плакатах с Порошенко. И с сегодняшнего дня у нас новенький. Кот в мешке. Страшно обнадеживающее начало. От слова «страшно» и «надежда». Аминь!