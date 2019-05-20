Возвращение олигарха вызывает тревогу на Украине

До того, как Владимира Зеленского выбрали президентом Украины, он играл роль президента в комедийном телесериале. В четверг, 16 мая, Игорь Коломойский, владелец телеканала, транслировавшего этот телесериал, вернулся на Украину из добровольного изгнания, и многие теперь опасаются, что олигарх может попросить нового президента вернуть ему некоторые привилегии.

При уходящем в отставку президенте Петре Порошенко украинское правительство национализировало банк, принадлежавший Коломойскому, и обвинило его в присвоении нескольких миллиардов долларов.



Украинское правительство национализировало «Приватбанк», при этом докапитализация составила 5,6 миллиарда долларов, в то время как Международный валютный фонд, Евросоюз и США оказывали финансовую поддержку правительству страны.



Хотя санация банка была воспринята как необходимость, невероятная цена того, что украинский центробанк назвал результатом неумелого управления Коломойского, стала для западных правительств наглядным примером рисков, связанных с оказанием финансовой помощи Украине, для которой характерна повсеместная коррупция.



В основе предвыборной кампании Зеленского лежала идея о том, что, поскольку он никому ничем не обязан, он сможет искоренить хроническую коррупцию на Украине. То, как Зеленский будет решать давний спор украинских властей с Коломойским, станет показателем того, сможет ли он выполнить свое предвыборное обещание освободить страну от власти олигархов, которые оказывали мощное влияние на политику Украины с момента обретения независимости в 1991 году.



Это также станет проверкой для отношений Украины с западными правительствами, которые не хотят видеть, как их деньги рассеиваются внутри бизнес-империи Коломойского.



Хотя Коломойский утверждал, что он не будет «теневым лидером и серым кардиналом», он открыто выражал надежду на то, что Зеленский уволит тех чиновников центробанка, которые стояли за национализацией «Приватбанка». Это было еще до его возвращения из изгнания.



Комментируя тревогу Запада относительно возвращения Коломойского, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт (Carl Bildt) написал в твиттере: «Если он не будет соблюдать осторожность, это может привести к краху Зеленского. Селективная реолигархизация обернется для Украины катастрофой».



По словам чиновников украинского центробанка, любые попытки повернуть вспять национализацию «Приватбанка» поставят под угрозу пакет финансовой помощи МВФ в размере 3,9 миллиарда долларов.



Правительство Украины национализировало «Приватбанк» в 2016 году и обвинило Коломойского в присвоении миллионов долларов, принадлежавших компаниям, которые он контролирует. Коломойский отвергает все обвинения. В апреле киевский суд постановил, что национализация банка была незаконной, то есть теперь у Коломойского появилась возможность вернуть себе этот банк. Он также заявил, что он будет требовать у правительства компенсацию за убытки. Центробанк Украины подал апелляцию.



В период предвыборной кампании Зеленский отвергал информацию о том, что он чем-то обязан Коломойскому.



«Я никакая не игрушка в руках Коломойского и не был игрушкой в руках ни одного из олигархов… Все мы равны перед законом — и обыкновенный человек, и олигарх, — сказал Зеленский в своем интервью BBC в феврале. — Если кто-то что-то украл, и это доказано правоохранительными органами, он обязан это вернуть. Никто никакие расследования закрывать не будет».



В четверг, 16 мая, Коломойский прилетел из Израиля в свой родной город Днепропетровск (ныне Днепр прим. ред.) на частном самолете, о чем сообщила украинская пресса. Он жил в Израиле и Швейцарии. Программа «Схемы», проект Радио Свободы и украинского Первого канала, сообщила о том, что на борту этого самолета также находился совладелец продюсерской компании Зеленского, что в очередной раз подчеркнуло связи между Зеленским и Коломойским.



В своем прошлогоднем интервью на программе «Схемы» Коломойский сказал, что он не возвращается на Украину из-за опасений, что центробанк наложит на него новые штрафы, а затем лишит его права покидать пределы страны.



Коломойский вернулся на Украину за три дня до инаугурации Зеленского, которая назначена на понедельник, 20 мая.

