Зеленский: я распускаю Верховную Раду восьмого созыва

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва. "Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - сказал Зеленский в ходе обращения к украинскому народу, после принесения присяги в сессионном зале парламента в понедельник.



Перед этим он попросил депутатов принять ряд неотложных законов, уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны и дал для этого два месяца.



"Очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс и сделайте, пожалуйста, открытые списки", - сказал Зеленский



Президент также подчеркнул: "А также я прошу вас уволить с должности главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора Украины, министра обороны Украины".



При этом Зеленский отметил, что дает депутатам для этого два месяца.



"Сделайте это и повесьте медали себе – это неплохие баллы на досрочные парламентские выборы", - сказал он.

