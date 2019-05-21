Зеленский пригласил глав фракций Рады на консультации

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил руководителей фракций Верховной Рады провести во вторник утром в администрации президента консультации по вопросу роспуска парламента, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" лидер фракции Олег Березюк.



"Завтра в 10 часов в администрации президента будут консультации относительно роспуска парламента", - сказал Березюк в комментарии агентству в понедельник днем.

