Названы реальные сроки осуществления полета на Марс

Специалисты оценили реальные перспективы осуществления пилотируемого полета на Марс и заявили, что это произойдет не ранее 2039 года. При этом в NASA надеются на старт марсианской миссии в 2033 году. Об этом пишет Phys.org.



Директор NASA Джим Брайденстайн отмечает, что необходимой промежуточной целью является лунная миссия. Пилотируемый полет на спутник Земли запланирован на 2024 год.



Она, по мнению Брайденстайна, должна ускорить и обезопасить последующую миссию на Марс.



При этом Роберт Говард, который является ведущим специалистом по разработке сред обитания в космосе при Космическом центре имени Линдона Джонсона, в качестве вероятного срока осуществления марсианской миссии назвал 2037 год.



По самым оптимистичным прогнозам, ее можно осуществить и к 2027 году, однако это маловероятно.



При самом неблагоприятном стечении обстоятельств полет на Марс будет реализован в 2060-х годах.



По словам специалистов, связано это непосредственно с теми средствами, которые выделяются на реализацию миссии, а также от политики.

