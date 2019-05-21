Ferrari отзовет из Китая две трети автомобилей, импортированных в страну за четыре года

Автопроизводитель Ferrari отзовет из Китая 2071 автомобиль из-за дефекта подушек безопасности. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.



Машины, которые планируют отозвать, были произведены с апреля 2013 года по ноябрь 2017-го. Фронтальные подушки безопасности для пассажиров в них имеют дефект насосов, которые могут разрушаться и травмировать людей в машине.



Отзыв автомобилей начнется с 1 июля. Производитель — японская компания Takata — заменит подушки безопасности бесплатно.



Согласно данным Ferrari, в 2013-2017 годах в Китай, Гонконг и Тайвань было поставлено около 3200 автомобилей марки.

