Швеция запросила ордер на заочный арест Ассанжа

Швеция запросила ордер на заочный арест Ассанжа

Прокуратура Швеции запросила ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Если суд решит арестовать его, то прокуратура приступит к выдаче европейского ордера на арест и сделает запрос на экстрадицию. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры города Уппсала. О дате судебного заседания не сообщается.

13 мая шведская прокуратура возобновила расследование об изнасиловании в отношении Ассанжа. Дело было открыто в 2010 году, но было прекращено в 2017 году. В это время Ассанж находился в убежище в посольстве Эквадора в Лондоне. Прокуроры допускали возобновление дела в случае, если Ассанж лично сможет присутствовать в Швеции. Срок давности по делу истекает в августе 2020 года.

Ассанж в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи в Швецию по обвинению в изнасиловании. В апреле эквадорские власти лишили Ассанжа убежища и выдали британским властям. Сейчас он отбывает в британской тюрьме срок 50 месяцев за нарушение условий освобождения под залог. Кроме того, суд рассматривает дело о его экстрадиции в США, где его обвиняют в незаконном доступе к секретной информации.

Ассанж всегда заявлял, что опасается именно экстрадиции в Соединённые Штаты, где, по его словам, ему могут предъявить более серьёзные обвинения.

В WikiLeaks считают возобновление дела в Швеции результатом "политического давления".