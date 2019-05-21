Швеция запросила ордер на заочный арест Ассанжа

Прокуратура Швеции запросила ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Если суд решит арестовать его, то прокуратура приступит к выдаче европейского ордера на арест и сделает запрос на экстрадицию. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры города Уппсала. О дате судебного заседания не сообщается.



13 мая шведская прокуратура возобновила расследование об изнасиловании в отношении Ассанжа. Дело было открыто в 2010 году, но было прекращено в 2017 году. В это время Ассанж находился в убежище в посольстве Эквадора в Лондоне. Прокуроры допускали возобновление дела в случае, если Ассанж лично сможет присутствовать в Швеции. Срок давности по делу истекает в августе 2020 года.



Ассанж в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать выдачи в Швецию по обвинению в изнасиловании. В апреле эквадорские власти лишили Ассанжа убежища и выдали британским властям. Сейчас он отбывает в британской тюрьме срок 50 месяцев за нарушение условий освобождения под залог. Кроме того, суд рассматривает дело о его экстрадиции в США, где его обвиняют в незаконном доступе к секретной информации.



Ассанж всегда заявлял, что опасается именно экстрадиции в Соединённые Штаты, где, по его словам, ему могут предъявить более серьёзные обвинения.



В WikiLeaks считают возобновление дела в Швеции результатом "политического давления".

