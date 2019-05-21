Большие супермаркеты в Украине обязали установить туалеты

Общественные туалеты в крупных супермаркетах с 1 августа 2019 года будут обязательными. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.



По его данным, эта норма содержится в новых изменениях в Государственных строительных "Предприятия торговли".



Это означает, что во всех новых и реконструированных крупных супермаркетах, гипермаркетах и других продовольственных магазинах с торговой площадью 2500 кв. м и выше и универсальным ассортиментом товаров обязательно должны быть общественные туалеты. Расчет - 1 санитарный прибор на 600 кв. м торговой площади, но не менее 4-х санитарных приборов на объект.



Согласно новым нормам, Туалетные комнаты должны быть раздельными для мужчин и женщин и обязательно иметь универсальную кабину для людей с инвалидностью.



Парцхаладзе напомнил, что сейчас проектировщики обязаны предусматривать общественные туалеты для посетителей лишь в непродовольственных торговых центрах. Это ТЦ и ТРЦ, универмаги, большие магазины одежды, обуви, детских товаров, например, игрушек.

