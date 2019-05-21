Зеленский поблагодарил за помощь Запада в борьбе с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность иностранным делегациям за визит на инаугурацию 20 мая и поблагодарил за помощь в борьбе с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.



"Мы рады приветствовать вас на украинской земле. Украинцы - очень гостеприимный народ. Испокон веков желанных гостей с добрыми намерениями мы встречали с искренним сердцем и объятиями", - заявил президент.



Он также поблагодарил за визит иностранных делегаций в Киевы и за их помощь Украине.



"Первая - это благодарность. Я благодарю вас, во-первых, за то, что смогли приехать в Киев в такой короткий срок. Мы это очень ценим. Я благодарю всех международных партнеров за помощь Украине в проведении честных демократических выборов", - заявил глава Украины и поблагодарил за помощь в борьбе с коррупцией и агрессией РФ на Донбассе и в Крыму.



Кроме того, президент выразил надежду на мир в Украине и продолжение плодотворного сотрудничества с международными партнерами.



"Моя вторая эмоция - это надежда. Надежда, что благодаря нашим совместным усилиям в Украине быстрее наступит мир. Надежда на то, что наше сотрудничество продолжится, более того - будет еще более тесным и результативной. Надежда, что количество наших международных партнеров будет расти и в любой точке планеты знать: с Украиной можно иметь дело - это хороший партнер", - сказал президент.



"Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все будут гордиться", - добавил он.



Зеленский завершил свою речь на английском, пообещав, что Украина будет иметь славу по всему миру.

Как сообщалось, после инаугурации Зеленский принял в Мариинском дворце глав иностранных делегаций, а затем пешком отправила в администрацию президента.

