Закуски к шампанскому: об удачных и неудачных парах рассказывает ALCOMAG

Закуски к шампанскому: об удачных и неудачных парах рассказывает ALCOMAG

Шампанское – изысканный напиток, который имеет действительно утонченный вкус. Чтобы в полной мере ощутить все его грани, очень важно правильно подобрать к нему гастрономическую пару, ведь игристое вино сочетается далеко не со всеми закусками.

Сегодня мы поговорим о том, какие закуски считаются традиционными и наиболее удачными для этого напитка, а также о тех, которые для него совершенно не подходят.

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Табу

Если вы планируете подавать к ужину или праздничному столу шампанское, советуем отказаться от следующих блюд и продуктов:

  • Шоколад. Существует заблуждение о том, что шоколад является хорошей парой к шампанскому, но на деле это совершенно не так. Этот продукт имеет очень насыщенный и интенсивный вкус, который перебывает тонкий букет шампанского. Шоколадки уместны только там, где необходимо спрятать низкое качество игристого, а в случае с настоящим шампанским это неактуально.

  • Чеснок и лук. Тут ситуация аналогичная: эти продукты имеют очень сильный аромат, который будет доминировать над вином.

  • Красное мясо, в особенности колбасы, буженина или грудинка. Такие продукты лучше сочетаются с красными тихими винами, которые смогут конкурировать с их насыщенным и жирным вкусом.

  • Сладости Востока. Нуга, халва и прочие радости не подходят для шампанского, поскольку неудачно подчеркивают кислоту вина.

Удачные закуски

А теперь поговорим о наиболее удачных гастрономических сочетаниях:

  • Икра.

  • Салаты (только без майонеза).

  • Белое мясо или птица.

  • Свежие фрукты и фруктовые бисквиты.

  • Дары моря.

  • Сыр.

  • Разноплановые десерты. Пирожные, торты, мороженое, зефир станут хорошей парой для полусладкого шампанского.

Полезные советы

Не рекомендуем смешивать шампанское с другими напитками, обычно это приводит к негативным последствиям. Но если у вас все-таки нет возможности пить это спиртное в течение всего вечера, рекомендуем после шампанского подавать более крепкий алкоголь, например, коньяк, который также производится из виноградного сырья.