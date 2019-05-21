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- Закуски к шампанскому: об удачных и неудачных парах рассказывает ALCOMAG
Закуски к шампанскому: об удачных и неудачных парах рассказывает ALCOMAG
Шампанское – изысканный напиток, который имеет действительно утонченный вкус. Чтобы в полной мере ощутить все его грани, очень важно правильно подобрать к нему гастрономическую пару, ведь игристое вино сочетается далеко не со всеми закусками.
Сегодня мы поговорим о том, какие закуски считаются традиционными и наиболее удачными для этого напитка, а также о тех, которые для него совершенно не подходят.
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Табу
Если вы планируете подавать к ужину или праздничному столу шампанское, советуем отказаться от следующих блюд и продуктов:
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Шоколад. Существует заблуждение о том, что шоколад является хорошей парой к шампанскому, но на деле это совершенно не так. Этот продукт имеет очень насыщенный и интенсивный вкус, который перебывает тонкий букет шампанского. Шоколадки уместны только там, где необходимо спрятать низкое качество игристого, а в случае с настоящим шампанским это неактуально.
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Чеснок и лук. Тут ситуация аналогичная: эти продукты имеют очень сильный аромат, который будет доминировать над вином.
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Красное мясо, в особенности колбасы, буженина или грудинка. Такие продукты лучше сочетаются с красными тихими винами, которые смогут конкурировать с их насыщенным и жирным вкусом.
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Сладости Востока. Нуга, халва и прочие радости не подходят для шампанского, поскольку неудачно подчеркивают кислоту вина.
Удачные закуски
А теперь поговорим о наиболее удачных гастрономических сочетаниях:
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Икра.
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Салаты (только без майонеза).
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Белое мясо или птица.
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Свежие фрукты и фруктовые бисквиты.
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Дары моря.
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Сыр.
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Разноплановые десерты. Пирожные, торты, мороженое, зефир станут хорошей парой для полусладкого шампанского.
Полезные советы
Не рекомендуем смешивать шампанское с другими напитками, обычно это приводит к негативным последствиям. Но если у вас все-таки нет возможности пить это спиртное в течение всего вечера, рекомендуем после шампанского подавать более крепкий алкоголь, например, коньяк, который также производится из виноградного сырья.