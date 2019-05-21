Закуски к шампанскому: об удачных и неудачных парах рассказывает ALCOMAG

Шампанское – изысканный напиток, который имеет действительно утонченный вкус. Чтобы в полной мере ощутить все его грани, очень важно правильно подобрать к нему гастрономическую пару, ведь игристое вино сочетается далеко не со всеми закусками.

Сегодня мы поговорим о том, какие закуски считаются традиционными и наиболее удачными для этого напитка, а также о тех, которые для него совершенно не подходят.

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Табу

Если вы планируете подавать к ужину или праздничному столу шампанское, советуем отказаться от следующих блюд и продуктов:

Шоколад. Существует заблуждение о том, что шоколад является хорошей парой к шампанскому, но на деле это совершенно не так. Этот продукт имеет очень насыщенный и интенсивный вкус, который перебывает тонкий букет шампанского. Шоколадки уместны только там, где необходимо спрятать низкое качество игристого, а в случае с настоящим шампанским это неактуально.

Чеснок и лук. Тут ситуация аналогичная: эти продукты имеют очень сильный аромат, который будет доминировать над вином.

Красное мясо, в особенности колбасы, буженина или грудинка. Такие продукты лучше сочетаются с красными тихими винами, которые смогут конкурировать с их насыщенным и жирным вкусом.

Сладости Востока. Нуга, халва и прочие радости не подходят для шампанского, поскольку неудачно подчеркивают кислоту вина.

Удачные закуски

А теперь поговорим о наиболее удачных гастрономических сочетаниях:

Икра.

Салаты (только без майонеза).

Белое мясо или птица.

Свежие фрукты и фруктовые бисквиты.

Дары моря.

Сыр.

Разноплановые десерты. Пирожные, торты, мороженое, зефир станут хорошей парой для полусладкого шампанского.

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