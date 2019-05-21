В Украине в ближайшие дни сохранится теплая погода

В ближайшие сутки, 21 мая, западная часть Украины окажется в более прохладной воздушной массе в зоне активного атмосферного фронта, который принесет грозовые дожди, наиболее интенсивные - в Карпатском регионе, сообщает Укргидрометцентр. На остальной территории еще сохранится теплая погода, хотя дневная температура в большинстве областей станет чуть ниже,

В западных и Житомирской областях ожидаются грозовые дожди, на Закарпатье и Прикарпатье значительные, в Карпатах сильные дожди; температура ночью 8-14°, днем 16-22°. На остальной территории - небольшой кратковременный дождь, местами гроза, лишь в восточных и большинстве южных областей без осадков; температура ночью 11-16°, на крайнем востоке 7-12°, днем 21-26°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на западе местами шквалы 15-20 м/с.



В Киеве ночью - без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 23-25°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 мая самая высокая температура днем была 32,0 градусов тепла в 2007 году, самая низкая ночью – 0 градусов в 1917 году.



В среду, 22 мая, в Украине ожидаются кратковременные дожди (в северных областях небольшие), местами грозы. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°, на западе 16-21°.



В Киеве - небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 20-22°.



20 мая на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 18-23°; в Днепре возле Киева 18°.