Чем полезна влажная уборка?

Как и почти во всех важных вопросах, в отношении уборки жилья хозяйки разделились на два лагеря: одни ратуют за регулярную, влажную уборку, вторая половина убеждена, что сухая уборка и эффективна, и безопасна для многих покрытий и материалов.

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Здесь, как и во многих вопросах важен разумный баланс. Периодическая влажная уборка жилого пространства нужна обязательно. И особенно тщательно и добросовестно ее стоит проводить в домах:

где есть любые животные;

расположенных рядом с проезжей частью или в районе с промышленными предприятиями;

в которых есть больные, страдающие аллергией и заболеваниями дыхательной системы;

где есть маленькие дети.

Чем полезна влажная уборка

Отсутствие качественной полноценной влажной уборки может стать причиной повторяющихся головных болей, чрезмерной сухости кожи и высыпаний, аллергии и аллергического ринита.

Ведь пыль – это микроскопические соединения, которые могут состоять из отмерших частичек кожи, сажи и гари, пыльцы растений, пылевого клеща, шерсти животных и.т.д.. И так как пыль сама по себе очень легкая, окончательно избавиться от нее поможет только утяжеление ее с помощью влаги.

Поэтому даже если в вашем интерьере присутствуют предметы и материалы, которые «не любят» интенсивного мытья или чистки, влажную уборку все равно необходимо периодически осуществлять.

В процессе наведения порядка обязательно нужно:

проветрить помещение;

вытереть влажной тряпкой пыль с поверхностей шкафов и книжных полок;

протереть пыль, осевшую на стенах (если того позволяет ваше настенное покрытие, если же нет, убрать пыль с помощью пылесоса);

стряхнуть пыль со штор, занавесок и покрывал;

хорошенько вымыть пол.

В помещениях, где нет детей и источников интенсивного загрязнения поблизости, влажную уборку следует проводить по крайней мере 1 раз в неделю. А если в периодах между еженедельным мытьем проводить быстрые профилактические меры по уборке пыли, грязи и шерсти, то и полномасштабная влажная уборка займет существенно меньше времени.