Как превратить старые туфли в новые: 3 свежие идеи

Давайте начистоту: скучной обуви в мире - множество. Но если вы когда-либо надевали необычную пару, знаете это ощущение, когда на вас эксклюзив, а все интересуются, где вы его отхватили.

В действительности, стать обладателем шикарной пары легко. Для этого не нужно бегать по бутикам всего мира. Достаточно придумать интересный дизайн и заказать пошив у хорошего сапожника. Главное, учесть несколько моментов.

Все цвета радуги и даже больше

Оригинальный оттенок туфель или ботильонов - залог того, что ваш образ привлечет максимум внимания окружающих. Даже если вам досталась элегантная пара лодочек скучного черного цвета, вы можете превратить их в дизайнерский аксессуар, если закажете в обувной мастерской покрытие золотой или серебряной краской.

С другой стороны, процедура нанесения оттенка на пару вполне по силам и вам самим. Тем более теперь, когда создана специальная крем краска для обуви, с которой справится даже ребенок. Так что главной задачей станет найти трендовый оттенок этого сезона под названием Jester Red (Красный Шут) или оттенки металлик, изумрудный, голубой и нюд.

Машинная вышивка на обуви





Реально ли добавить вышивку на пару из кожи, замши или ткани, чтобы выделиться и блеснуть стилем? Вполне. Обувь с вышивкой всегда вносит в образ немного этнических мотивов или дух богемы. Это отличная идея, если вы хотите освежить пару из мягкой кожи, но не желаете придавать ей какой-либо оттенок. На потертой обуви яркая новая вышивка смотрится особенно стильно, подчеркивая контраст отделки.

Специальные машины для вышивки на летней обуви установлены в каждом крупном обувном ателье, куда и следует обратиться за услугой. При вышивке по кожи используется толщина нити 40, а для более плотного материала - 50 и больше.

Липучки - универсальный материал для обуви





Чтобы немного изменить форму и вид пары, можно не красить и не вышивать, а просто поменять застежку на липучку. Этот способ подходит тем, кто любит эксклюзивную обувь в спортивном и забавном стиле.

“Посадить детские сандалии по ноге, если они слишком велики или неплотно держатся и натирают, поможет обычная липучка, одна из таких, например: https://obuv-complekt.com/g4094865-lipuchki. Та же липучка пригодится для добавления образу изюминки - можно использовать для базовой модели туфель или кроссовок разнообразный декор на липучке и часто менять имидж. Липучка - универсальный помощник мастера по ремонту обуви,” - рассказали специалисты интернет-магазина “Обувь-Комплект”.

Мастерство обувного дела не только в том, чтобы хорошо чинить каблуки и ставить заплаты. Интересные идеи для украшения обуви, придания ей нового свежего вида и подгонка моделей по ноге - это креативные и интересные задачи для мастера, в чьих руках регулярно появляются самые необыкновенные пары обуви.

Поделитесь со своим сапожником идеей реставрации обуви, и, возможно, он подхватит ее с большим удовольствием, благо, материалов на рынке для творчества мастеров сапожного дела - масса!