Вокалистка Spice Girls Мелани Браун ослепла

Певица и участница группы Spice Girls Мелани Браун потеряла зрение. Об этом сообщает The Sun.



Звезда решилась на операцию по коррекции зрения. После врачебного вмешательства у певицы начались проблемы со зрением.



Сначала Браун, вступающая под сценическим именем Mel B, перестала видеть левым глазом, а со временем зрение ухудшилось и на правом глазу. Сейчас звезда отмечает, что она полностью ослепла и не может ничего видеть.



СМИ отмечают, что проблемы со зрением начались у звезды после обращения за помощью в больницу Moorfields Eye Hospital.

