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Вокалистка Spice Girls Мелани Браун ослепла
Певица и участница группы Spice Girls Мелани Браун потеряла зрение. Об этом сообщает The Sun.
Звезда решилась на операцию по коррекции зрения. После врачебного вмешательства у певицы начались проблемы со зрением.
Сначала Браун, вступающая под сценическим именем Mel B, перестала видеть левым глазом, а со временем зрение ухудшилось и на правом глазу. Сейчас звезда отмечает, что она полностью ослепла и не может ничего видеть.
СМИ отмечают, что проблемы со зрением начались у звезды после обращения за помощью в больницу Moorfields Eye Hospital.
Источник: Корреспондент
20.05 17:21