В "Народном Фронте" заявили, что идут на досрочные выборы в Раду

В партии "Народный фронт" назвали заявление президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента - "исключительно политическим решением" и "не имеющим ничего общего ни с правом, ни с Конституцией". Об этом сообщает пресс-служба "НФ".



"Несомненно, мы пойдем бороться вместе с нашими сторонниками за наш курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах.



В инаугурационной речи не было ничего о плане изменений в стране, а только о том, как на волне временной популярности зайти в Верховную Раду. Этим и обусловлено решение президента о досрочных выборах", - говорится в опубликованном сообщении.

