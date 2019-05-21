Ютуб-канал Зеленского отбирает деньги у СМИ, которые показали инаугурацию

Официальный YouTube-канал Владимира Зеленского присвоил себе права на общедоступное видео инаугурации нового президента, которое использовали сегодня десятки СМИ.



И теперь все доходы от монетизации этого видео на YouTube достаются команде Зеленского - и неважно, на чьем канале оно транслируется.



Об этом написала в Facebook журналист "Страны" Олеся Медведева (Olesya Medvedeva), которая ведет видеоблог "Ясно.Понятно".



"Некрасиво начинать с такого, "Команда Зеленского"!



Все каналы брали видео-трансляцию инаугурации с одного источника, который эту трансляцию раздавал. Далее, каждый канал брендировал своими плашками, оформляли это видео и выпускал в эфир. Это уже считается их контент, потому как источник общедоступный.



После показа на ТВ загружали на свои Ютуб-каналы.



Что происходит дальше?



Приходит это: канал, который указан на сайте Зеленского https://ze2019.com/, то есть официальный канал Зе-команды.



Заявляет, что он правообладатель этого контента, выставляя страйк. И переключает на себя монетизацию видео, то доход от рекламы.



Сегодня с этой проблемой столкнулись многие ТВ каналы Украины. Сам Зеленский часто говорил что СМИ не должны зависеть ни от кого, а иметь независимый источник финансирования, при этом отнимая независимый источник дохода.



Это очень некрасиво".

