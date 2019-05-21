Портнов назвал "Минск-2" провалом

Бывший первый заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов назвал минские соглашения по Донбассу провалом украинской дипломатии.



По его словам, уходящее правительство Украины не делало никаких шагов и усилий, чтобы завершить военный конфликт на востоке страны, забыв даже выстроить последовательность выполнения минских соглашений.



"Я считаю минские соглашения провалом украинской дипломатии. Потому что, фактически, что это такое поехать к врагу и забыть даже выстроить последовательность пунктов в мирном соглашении. Это же очень простая вещь, но почему Порошенко в переговорном процессе не договорился о четком установлении, какой пункт после какого будет начинать свое действие. Например, амнистия до введения войск или введение войск до амнистии", - отметил Портнов в эфире телеканала NewsOne в понедельник.



Он подчеркнул, что подписание минских соглашений - это ключевой вопрос, потому что, "не подписав последовательность действий, Порошенко фактически обрек Украину на то, чтобы ее прямой военный оппонент постоянно предъявлял претензии, что мы нарушаем эту договоренность".



"Сегодня либо нужен другой формат аналогичных договоренностей, либо нужно делать дорожную карту, где выписывать последовательность действий и даты", - добавил Портнов.



В мае 2014 года прокуратура Киева завела уголовное дело против Портнова, который, по утверждению ведомства, в 2010 году незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Шевченко, используя свое служебное положение, а также завладел средствами университета. Портнов тогда был объявлен в розыск. В конце октября 2015 года Портнов выиграл дело в суде ЕС и добился снятия с себя санкций. Позже Печерский районный суд Киева обязал следствие прекратить розыск Портнова. В 2014 году Портнов покинул территорию Украины. Он проживал в Москве и Вене.

