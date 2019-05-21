Кириленко осудил решение Гройсмана уйти в отставку

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает решение главы правительства Владимира Гройсмана подать в отставку вредным для страны.



"Не могу назвать решение Гройсмана уйти в отставку взвешенным и полезным для страны. Верховная рада идет на выборы, президент только принимает дела. И в это время правительство должно было бы обеспечить экономическую стабильность и безопасность на время выборов. Однако победили эмоции и политический расчет. К сожалению", - написал Кириленко в Twitter.



В понедельник состоялась инаугурация нового президента Украины Зеленского, после чего-то он призвал кабмин подать в отставку ради блага страны и заявил о намерении распустить Верховную Раду.

