Лавров: позиция Зеленского против разобщения по языку должна распространяться на религию

Позиция президента Украины Владимира Зеленского, который высказался против разобщения по языковому признаку, должна распространяться и на религиозную сферу. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.



"Борьба с русским языком и культурой, стремление разрушить всеохватывающие связи между двумя братскими народами стали визитной карточкой ушедшего киевского режима. Дошло до вторжения в святая святых - духовную сферу, - обратил внимание глава ведомства. - Нападки на каноническую православную церковь, акты вандализма, захваты храмов, нападения на священников - все это приобрело системный характер".



По его словам, "искусственно инспирированный церковный раскол лишь усугубил внутренний кризис, привел к углублению разделительных линий в украинском обществе". "В этой связи особенно важно, что несмотря на давление извне, в большинстве поместных церквей осознают риски, связанные с провозглашением новой раскольнической церкви Украины", - добавил Лавров.



"Уверен, что попытки разорвать тысячелетние российско-украинские духовные связи обречены на провал. Время расставит все на свои места", - подчеркнул министр.



"Сегодня в своей инаугурационной речи президент Зеленский высказался против попыток вносить раскол в украинское общество по языковому признаку. Нет сомнений, что это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу, в том числе в более широком контексте всестороннего выполнения минских договоренностей", - заключил он.



