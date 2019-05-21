Патриарх Кирилл пожелал Зеленскому успешно объединить украинский народ

Избрание Владимира Зеленского президентом Украины показало, что народ не одобрил спекуляции предыдущих властей страны на религиозной теме, искусственно создавших "новую церковь", заявил на пасхальном приеме в МИД РФ патриарх Кирилл.



"Недавние выборы на Украине показали, что украинский народ не одобряет спекуляцию на религиозных факторах политическими деятелями. Захваты храмов и ликвидации религиозных общин несколько затихли по окончании выборов, что еще раз указывает на искусственность этого процесса (создания "новой церкви" - ред.), который инспирировался предыдущей властью", - заявил патриарх.



Он надеется, что новоизбранный президент "не повторит ошибок своего предшественника". Патриарх искренне пожелал ему успехов в объединении и примирении украинского народа.



Кроме того, предстоятель РПЦ надеется, что колоссальный миротворческий потенциал канонической Украинской православной церкви, "неоцененный прежним режимом", будет востребован новыми властями Украины. По его словам, УПЦ объединяет миллионы людей вне зависимости от их политических убеждений.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.



В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".

