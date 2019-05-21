Порошенко объявил, что снова готов идти на выборы президента Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что намерен принять участие в выборах президента страны в 2024 году.



"И да, я постараюсь принять участие в следующих президентских выборах", - сказал Порошенко. Также он подчеркнул, что готов помочь советом Владимиру Зеленскому.



Он добавил, что его президентские амбиции связаны не с попыткой как можно дольше удержаться у власти, а чтобы "не потерять достигнутое" при его сроке".

