Вышел трейлер 3 сезона «Мира Дикого Запада»

HBO показали трейлер нового — третьего по счету — сезона «Мира Дикого Запада». Выйдет он, правда, только в следующем году (да и к тому же не известно, когда именно).



В сериале появятся новые актеры. Например, в трейлере появляется Аарон Пол, известный нам по «Во все тяжкие». Его персонаж дружит с роботом, грабит банки и пытается приспособиться к существованию в мире будущего. Показали в трейлере и Долорес, главную героиню первых двух сезонов. Подробностей сюжета сценаристы пока не раскрывают, и поклонники сериала немного взволнованы, так как судя по трейлеру их ожидает нечто, кардинально отличающееся от того, что было в сериале раньше.



Лиза Джой и Джонатан Нолан рассказали Deadline, что в новых сериях появятся Тесса Томпсон, Лина Уэйт, известная по фильму «Первому игроку приготовиться», и Венсан Кассель.





