Продукты, подвергавшиеся сильной обработке, вызывают набор веса

Это доказал эксперимент, в рамках которого 20 добровольцев в течение месяца отслеживали свой рацион и пищевое поведение, передает BBC. Когда добровольцы получали сильно обработанные продукты, они потребляли на 508 калорий больше за день, что в итоге вылилось в наборе 1 килограмма веса.



Вероятно, данные продукты влияли на гормоны, регулирующие чувство насыщения и голода. Так, потребление здоровой пищи дает повышение уровня гормонов, подавляющих голод, несмотря на умеренное потребление калорий. Притом, снижается уровень "гормона голода" - грелина. Это первое исследование, наглядно показывающее опасность сильно обработанных продуктов.



В рамках эксперимента рацион добровольцев меняли, чтобы получить адекватную картину. При этом ограничений в целом по потреблению или по калорийности у них не было. Однако оба рациона - основной (сильно обработанные продукты) и контрольный (обычные продукты) не отличались по жирам, клетчатке, сахарам.

