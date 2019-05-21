Любовь к собакам оказалась определена генами

Как передает Bustle, было проведено исследование генетического основания понятия "собачник". Ученые Университета Уппсалы проанализировали гены 35035 пар близнецов, родившихся в 1926-1996 годах, а также факт наличия или отсутствия собаки у этих людей.



Специалистам не удалось выделить конкретные "гены собачника". Но они поняли, насколько вероятность наличия собаки была обусловлена генетическим, наследственным характером. Оказалось, для женщин этот компонент отвечал за 57% вероятности, а для мужчин - за 51%. Также генетический компонент обуславливал позитивный эффект для психического здоровья.



Ранее уже было доказано, что психически нездоровые люди, имевшие собак, лучше справлялись со своим расстройством, особенно в критических ситуациях. Впрочем, собаки показаны и здоровым людям. Помимо поддержания оптимального уровня активности (собаку нужно выгуливать), собака позволяет сформировать социальные связи с другими "собачниками".

