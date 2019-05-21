Есть доказательства того, что митрополит Епифаний тесно связан с Россией - СМИ

Предстоятелем ПЦУ Епифанием фактически руководит РПЦ и ФСБ, что может привести к расколу ПЦУ и потери автокефалии. О чем все активнее говорит Патриарх Филарет – пишет издание Персона. - В общем тринадцать человек из окружения митрополита Епифания контактируют с Россией, РПЦ и Кириллом Гундяевым. Они определяют стратегию и тактику развития ПЦУ. Хотя Епифаний назвал ложью обвинения Патриарха Филарета в несамостоятельности и в намерении отправить его на покой, факты свидетельствуют об обратном.



Далее издание приводит факты, подтверждающие такую точку зрения:



Андрей Мацола - совладелец связанной с российским бизнесом Первой частной пивоварни. Претендует в ПЦУ на роль «смотрящего», которую играет Вадим Новинский в УПЦ МП.



Митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий) - архиерей УПЦ МП - до создания ПЦУ ни разу не высказался за автокефалию Украинской православной церкви. В 2012 году был награжден Патриархом Московским и всей Руси Кириллом (Гундяевым) Орденом святого преподобного Серафима Саровского II степени. На заседании первого синода ПЦУ требовал исключить из его состава многолетнего борца за автокефалию, признанного врага Москвы - Патриарха Филарета.



Митрополит Александр (Драбинко) издал несколько книг с критикой автокефалии - «раскольников» с проукраинской УПЦ КП. В 2011 году отмечен орденом святой Анны II степени - наградой Российского императорского дома.



Архиепископ Евстратий (Зоря) десятки раз негласно ездил в Москву. Сотрудничает с заместителем отдела внешних церковных связей РПЦ протоиереем Николаем Балашовым.



Епископ Адриан (Кулик) - постоянный информатор «Союза православных журналистов», созданного пророссийскими силами для дискредитации автокефалии Украинской церкви.



Архимандрит УПЦ МП Кирилл (Говорун). Долго работал на высоких должностях в отделе внешнецерковных связей Московской патриархии, которые курируются ФСБ РФ.



Протоиерей Андрей Дудченко перешел из УПЦ МП.



Протоиерей Георгий Коваленко перешел из УПЦ МП и был связан с одиозным донецким металлургическим олигархом Виктором Нусенкисом, который живет в Москве.



Священник Петр Зуев перешел из УПЦ МП. Работал в медиа-проектах главы пророссийской партии «Держава» бывшего генпрокурора Геннадия Васильева.



Соня Кошкина - журналистка - позиционирует себя сторонницей «канонической» УПЦ МП и критиковала УПЦ КП и Патриарха Филарета за стремление к автокефалии. Главный консультант Кошкиной по церковным вопросам - проректор Киевской духовной академии УПЦ МП Владимир Бурега.



Юрий Черноморец - религиовед - критиковал идею автокефалии Украинской православной церкви и Патриарха Филарета.



Вячеслав Горшков - приближен к УПЦ МП религиовед.



Лана Самохвалова - журналистка, пылкая верующая УПЦ МП.



- Становится понятным, почему Митрополит Епифаний избегает встречи и переговоров с Патриархом Филаретом, чтобы решить совместно ситуацию, которая сложилась вокруг становления ПЦУ и участия в управлении Патриарха Филарета. Епифаний отказывается говорить с Патриархом Филаретом под влиянием своего окружения. То есть России и РПЦ, где стремятся к расколу в автокефалии, уничтожению ПЦУ и восстановлению полного контроля над Украинской церковью. Церковь - один из главных инструментов Путина в войне против Украины, без которого Россия проиграет и очень быстро. Поэтому необходимо не допустить раскола в ПЦУ, продолжить вместе строить единую независимую Украинскую православную церковь – говорится в публикации.

