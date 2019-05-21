Зеленский попросил США продолжать санкционное давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями Администрации и Конгресса США попросил о продлении санкционного давления на Россию.



Об этом сообщает сайт главы государства.



"США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ ", - сказал Зеленский.



Новый президент Украины также пообещал проводить реформы.



"Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной относительно ценностей и прозрачности", - добавил Зеленский.

